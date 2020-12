Esordio assoluto per Radu Dragusin. Il difensore classe 2002 ha giocato la sua prima in bianconero dopo aver conquistato Pirlo con le sue prestazioni in Primavera. Promosso alla prima, con successo.



Ecco i voti e le pagelle:



Corriere dello Sport: "Dragusin (24’ st) 6

Esordio assoluto in bianconero per il giovane romeno classe 2002: accanto a De Ligt per fare esperienza".



Tuttosport: "Dragusin (24' st) 6

Il romeno, classe 2002, festeggia il debutto in prima squadra".



Gazzetta dello Sport: "Dragusin (24' st) 6

Esordio bianconero da centrale di sinistra, vicino a De Ligt che ha solamente tre anni in più ma sembra qui da un vita. Sussurri alla Juve: questo ragazzo farà strada".