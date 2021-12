Intervenuto per una lunga intervista ai microfoni di PlaySport, il giovane difensore bianconero Radu- attualmente in prestito alla- ha parlato della sua esperienza allacitando diversi compagni di squadra tra cui Federicoe Alvaro. Ecco le sue dichiarazioni sui due attaccanti: "Chiesa è una motocicletta! Molto veloce, con un'improbabile frequenza di passi. Difficile difendersi davanti a lui. Morata è difficile da definire perché è molto mobile. Adesso è qui, in una frazione di secondo ha cambiato posizione. Sa quando e dove attaccare. Una volpe".