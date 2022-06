Altro colpo di mercato in vista per la Juve. Secondo quanto riferito da Sportitalia, infatti, è ormai ai dettagli la trattativa con il Genoa per il giovane Andrea Cambiaso, per il quale è pronto un contratto quadriennale con possibile opzione. La novità sta nell'inserimento nell'affare di Radu Dragusin, difensore classe 2002 reduce da un'esperienza in prestito alla Salernitana. Da non escludere anche l'ipotesi di un conguaglio a favore del club rossoblù, che può essere fissato su una cifra vicina ai 3 milioni e mezzo di euro.