3









Dopo il rifiuto di Quagliarella, la Juventus continua a cercare sul mercato la quarta punta voluta da Pirlo per alternare e far riposare, all'occorrenza, Alvaro Morata. Nella lista della spesa stilata dal tecnico, insieme a Paratici, rientra l'attaccante di proprietà del Sassuolo, ma in prestito al Genoa, Gianluca Scamacca. Intervenuto ai microfoni di Tiki Taka, Carnevali è sembrato voler raffreddare la pista. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, invece, la trattativa potrebbe accelerare se venisse inserito anche Radu Dragusin in un possibile scambio. In questo momento i bianconeri continuano a puntare sul centrale ma non è escluso che possa rientrare in scambi di mercato.