Protagonista di una lunga chiacchierata al canale rumeno PlaySport, il giovane difensore di proprietà della Juve Radu Dragusin ha raccontato anche un'indiscrezione legata a un interessamento nei suoi confronti da parte dello Sporting Lisbona, ai tempi della presenza in bianconero di Cristiano Ronaldo. Ecco le sue parole: "Mentre ero in palestra con la squadra, Ronaldo mi ha detto che lo aveva chiamato il presidente dello Sporting Lisbona perchè era interessato a me, sapendo che ero in un momento in cui dovevamo decidere se lasciare la Juve. Gli dissi che era tutto da vedere, non sapevo ancora cosa sarebbe successo dopo".