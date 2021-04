Mentre la Juventus attraverso il periodo più delicato della stagione, la dirigenza guarda al futuro cercando di blindare la difesa che verrà. In quest’ottica, si registrano importanti sviluppi sul fronte Radu Dragusin, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.



INCONTRO E FIRMA - L’incertezza riguardo la sua permanenza nella Torino bianconera verrà cancellata dalla firma sul rinnovo del contratto. Infatti, il centrale rumeno e la Vecchia Signora sono ad un passo dalla stretta finale per rinnovare l’accordo, nei prossimi giorni le parti si incontreranno per definire l’intesa ed entro venerdì potrebbe arrivare la firma tanto attesa.



RASSICURAZIONI - Dunque il matrimonio è destinato a proseguire, cosa tutt’altro che scontata fino a qualche tempo fa. Inizialmente era proprio l’entourage del giocatore a richiedere sufficienti garanzie sul suo impiego in caso di permanenza alla Juve. Evidentemente sono arrivati segnali positivi in questa direzione, e Dragusin ha spinto per il rinnovo. Niente da fare per le pretendenti che monitoravano la soluzione, soprattutto in Germania, dove il Lipsia lo riteneva più di una semplice idea. In questa stagione Dragusin è stato regolarmente convocato in prima squadra da Pirlo, con cui ha collezionato quattro presenze (tra cui l’esordio in Champions League), due da titolare in Coppa Italia contro Genoa e Spal.