Milan, Tottenham e Newcastle? Non solo, anche l'Atalanta si è inserita con forza nella corsa al difensore ex-Juve e oggi al Genoa, Radu. Il rumeno sta facendo benissimo in questa stagione e, infatti, è uno dei principali uomini mercato per la difesa con una valutazione che di giornata in giornata sale di milione in milione. Il club ligure non scenderà comunque sotto quota 25 milioni di euro.