Dopo le vacanze, Raduha raggiunto Torino e, secondo quanto riporta Sky Sport, il centrale difensivo si troverebbe all'interno del J Hotel. Il calciatore, però, non ha ancora sciolto la riserva sul suo futuro e, per questo, non è ancora deciso se andrà o meno al Genoa, all'interno dell'affare. Affare che, comunque, la Juventus è intenzionata a chiudere al più presto, con o senza l'inserimento di Dragusin come contropartita.