La Juventus punta su Radu Dragusin. Lo ha dimostrato Pirlo, lanciando in Champions League contro la Dinamo Kiev a gara in corso, lo dovrà fare anche la società prolungando il contratto in scadenza nel 2021. Strappato dalle grinfie dell’Atletico Madrid nel 2018, il forte difensore romeno è già riscosso gradimenti all’estero. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il classe 2002 sarebbe entrato nel mirino del Lipsia, ma la Vecchia Signora crede nelle qualità del proprio gioiellino, con il tecnico bianconero che lo considera come quinto difensore centrale del reparto.