Un pezzo alla volta, prima di completare il puzzle. Laha ancora due colpi (almeno) in canna. E sono due elementi discretamente importanti come il centrocampista centrale, di fatto il regista, e ovviamente l'attaccante, l'uomo che dovrebbe dare nuove soluzioni e anche il giusto riposo a, già determinante con ilQualcuno arriverà: la premessa sembra banale, e invece è fondamentale. Anche se non dovesse arrivare una partenza (Kean) in avanti, il posto è libero, vacante, pronto ad essere occupato.resta in pole position, ma ha richieste molto alte e ha fatto naturalmente scattare delle riflessioni importanti in casa Juve, con un biennale pesante anche con lo sfruttamento del Decreto Crescita. Ma dove sono nati i problemi per l'olandese? Sembrava effettivamente a un passo, l'intesa che andava limata sui 6 milioni di euro. Senza buonuscita dai blaugrana, però, Memphis ha alzato la posta e la richiesta, fino a oltre 7 milioni all'anno. E la Juve ha iniziato a guardarsi attorno.Si parla tanto di Milik, ora all'OM, anche qui però c'è un ostacolo importante da superare: il Marsiglia dell'ex Tudor può davvero cederlo in prestito? Per ora, è lotta a due con questi nomi. Per ora, Dusan Vlahovic è ancora l'ombelico bianconero.