Altro giro, altra Juve. Così il Corriere della Sera parla degli impegni bianconeri in questo periodo, a partire da questa sera e dalla sfida di Roma contro la Juventus. Allegri ha scelto un profilo basso, "in linea con i punti in classifica: contro la Roma di Mourinho, battuta all'andata con un gol di Kean, potrebbe tornare con i due centrocampisti". Per il quotidiano, il problema della Juve non è confermarsi per il secondo anno di fila poco competitiva, ma il fatto che i miglioramenti di cui parla Allegri non ci sono e comunque non si vedono per due partite di fila.