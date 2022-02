C'è una domanda da forsi sullo stato di salute della rosa bianconera, e lo fa La Gazzetta dello Sport in edicola, che sottolinea come la Juve, ad esempio, non sia esattamente una squadra con tanti giocatori di personalità. "La differenza con il gruppo dell’Allegri primo estratto (2014-19), è certamente tecnica ma soprattutto di leadership. Per tutto l’autunno, le domande si sono trascinate: chi comanda in mezzo? a parte Chiellini e Bonucci, chi guida la squadra? i giovani hanno la forza per prendere in mano la Juve? Alcune, dopo il mercato, restano sul tavolo".