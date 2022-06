Come racconta Gazzetta, Pogba intanto continua le sue vacanze a Miami, dove si allena nella palestra personale, mostrandosi su Instagram con una maglia di Juan Fernando Quintero, il numero 10 colombiano del River Plate. Gli argentini non sono in corsa per il francese, se Pogba la prossima stagione vestirà una maglia numero 10 (il numero è ancora da definire) sarà quella bianconera.