Come racconta Gazzetta, Angelè ancora a Ibiza a godersi gli ultimi giorni di vacanza. Il suo procuratore, Lisandro Pirosanto, è invece di stanza a Barcellona, anche se ha già fatto una capatina in Italia per definire gli ultimi dettagli del trasferimento del Fideo alla Juventus. Una toccata e fuga, ma tanto è bastato per definire l’affare pure nei particolari. Praticamente tutto fatto, tanto che da lunedì in poi ogni giorno può essere quello buono per l’annuncio ufficiale.