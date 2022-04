Intervenuto ai microfoni di DAZN, Adrien Rabiot ha parlato anche della sua posizione preferita in campo, modificata nel tempo e anche nel corso della sua esperienza alla Juve. Ecco il suo pensiero: "Quando ero più giovane giocavo più avanti, come un 10. Ora mi piace partire più da lontano. Preferisco avere spazio davanti a me. Chi pensa che io sia un giocatore offensivo non ha la corretta percezione di me. Sono un numero 6 o 8, non un 10".