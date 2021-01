La dura lezione impartita dall’Inter ha messo a nudo un defict tecnico della Juventus, ovvero i limiti del centrocampo. E proprio in questo reparto la dirigenza bianconera starebbe pensando di investire, al punto di rinunciare ad altri colpi. È lo scenario che riporta Sportmediaset, secondo cui la Juve potrebbe dirottare l’investimento per la quarta punta (in pole Scamacca) nella mediana, che contro la squadra di Conte è parsa inferiore.