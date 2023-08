La Juventus sembra essere reticente nell'affermare apertamente l'obiettivo scudetto per la prossima stagione.. Questo è un comportamento strano per un club che tradizionalmente ha puntato sempre al massimo e considerato la vittoria dello scudetto come un obbligo societario, data la sua storia ricca di successi.Nonostante la stagione attuale non preveda impegni internazionali, rendendo il campionato e la Coppa Italia gli unici obiettivi, sia il nuovo direttore sportivo, Cristiano, che l'allenatoreSi sono focalizzati piuttosto sull'equilibrio tra sostenibilità e competitività, oltre a garantire la qualificazione in Champions League alla fine della stagione.Il mercato potrebbe essere un fattore determinante nella reticenza del club riguardo all'obiettivo scudetto. Se la squadra non si rafforza a sufficienza, potrebbe uscirne indebolita, e questo potrebbe spiegare la mancanza di coraggio nel dichiarare apertamente la lotta per lo scudetto. Tuttavia, se l'organico attuale è ritenuto di buona qualità e non sono previsti ulteriori arrivi, dovrebbe esserci più ottimismo riguardo alla possibilità di competere per il titolo