"Tutte, ma non l'Inter". Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, la posizione dei tifosi della Juve è chiara e unanime: "Paulo Dybala è libero di scegliere il suo futuro, ma una forma di rispetto nei confronti di chi lo ha amato moltissimo in questi sette anni dovrebbe suggerirgli di stare lontano dalla Pinetina", quartier generale dell'acerrima rivale. Eppure, stando al quotidiano, la destinazione nerazzurra è da tenere in seria considerazione in questo momento, tanto per il noto interesse del club nei suoi confronti, quanto per l'intenzione dell'attaccante argentino di restare in Serie A anche dopo aver lasciato la Vecchia Signora. Calda anche la pista Atletico Madrid, ma ad oggi non ci sono offerte di rilievo da nessun fronte: come insegna il caso Donnarumma, anche per Dybala potrebbe non essere scontato trovare una nuova squadra in tempi brevi, soprattutto alle condizioni economiche e tecniche che lui stesso pone.