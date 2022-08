Come racconta il Corriere dello Sport, ieri intanto alla Continassa sono arriva ti Rafaela Pimenta ed Enzo Raiola. Affrontato il tema legato a Luca, che per la Juve resta un elemento in uscita nonostante la volontà del giocatore sia stata fin qui sempre quella di restare: le proposte non sono mai mancate, quella del Fulham. Alla fine, a spuntarla è stata invece l'Eintracht di Francoforte. Accettato il prestito secco, il giocatore parte in serata per fare poi le visite mediche nella giornata di domani.