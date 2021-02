Tra ieri e oggi vi stiamo documentando un tema piuttosto rilevante nell'economia della Juventus di questa stagione: la scarsa prolificità dell'attacco, solo il sesto della Serie A a fronte di una coppia offensiva come Ronaldo-Morata. Ecco però, gli attaccanti impiegabili con regolarità sono quasi solo loro due. A fotografare infatti la difficile situazione di Paulo Dybala è la Gazzetta dello Sport oggi in edicola: "Di sicuro alla Juventus manca Dybala, il giocatore che nel 2019-20 ha contribuito più di tutti, con Ronaldo, alla conquista del nono tricolore di fila (17 centri stagionali, di cui 11 in A). Il dieci ha avuto una prima parte di stagione travagliata: 2 gol in 668 minuti, ultimo degli attaccanti per minuti giocati (e anche per gol) per colpa di infortuni e problemi vari (tra cui una brutta infezione alle vie urinarie) che lo hanno costretto a trascorrere parecchio tempo in infermeria".