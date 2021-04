Ieri dicevamo che Douglas Costa è destinato a far rientro alla Juventus dopo l'annata in prestito al Bayern Monaco. Oggi aggiungiamo un nuovo tassello sul futuro dell'ala brasiliana, approdato in bianconero nel 2017. Secondo Globo Esporte, infatti, il classe '90 Douglas è in contatto con il Gremio, il club del suo Paese che lo lanciò nel calcio professionistico oltre dieci anni fa. Dialoghi che continuano nonostante le alte richieste economiche del giocatore. Il suo futuro, insomma, non sarà al Bayern ma - sembrerebbe - nemmeno alla Juve.