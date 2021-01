Secondo quanto riportato da Gazzetta, per Douglas Costa potrebbe profilarsi un ritorno alla Juventus. Il brasiliano è il meno utilizzato tra gli attaccanti del Bayern Monaco: ha giocato meno di Gnabry, Sané e Coman. E non sarà pertanto riscattato dai bavaresi, che pensano a una cessione già in questa sessione invernale. Il giocatore ha già disputato una gara con la Juve, e sebbene la Fifa permetta di scendere in campo con tre maglie diverse, resterebbe sempreil nodo legato all'ingaggio: con 6 milioni netti a stagione, tre almeno fino a giugno, il ragazzo non trova un vero e proprio acquirente. Tornerà alla Juve a fine stagione, poi un altro club.