L'esterno della Juventus Douglas Costa ha parlato al canale Youtube De Sola di ciò che sta succedendo in Italia e della possibilità che i calciatori si taglino lo stipendi per dare una mano alle società che in questo momento sono in grandissima difficoltà economica: "In Italia questo è già stato discusso e sapevamo che, se le cose fossero peggiorate, avremmo potuto avere un ‘meno’ nel nostro stipendio – le parole riportate da La Gazzetta dello Sport -. Dobbiamo essere uniti con il club perché la società non è responsabile. Nessuno sapeva che sarebbe accaduto tutto questo".