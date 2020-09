1









Nonostante sia al centro di numerose voci di mercato e che la Juventus lo stia cercando di piazzare sul mercato, Douglas Costa rimane concentrato. Qualche scampolo di partita contro la Roma per riassaporare il campo, sempre coinvolto al 100% negli allenamenti, tappandosi le orecchie dai rumors che lo vorrebbero lontano da Torino. L’esterno brasiliano ha già la testa rivolta all’importante sfida di campionato contro il Napoli, in programma domenica sera, come evidenzia un suo post apparso su Twitter: “Vamos”.