Douglas Costa potrebbe lasciare la Juventus al termine della stagione. L'esterno brasiliano, secondo Tuttosport, piace alle due squadre di Manchester, City e United, oltre che al PSG che da sempre ne monitora i movimenti. La Juve, dal canto suo, sarebbe anche aperta alla cessione e pensando ad un mercato che sarà fatto (anche) di molti scambi non è escluso che il brasiliano possa essere inserito in una trattativa per arrivare ad un obiettivo bianconero.