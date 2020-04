Nel corso della sua intervista live con 433 su Instagram Alex Del Piero ha ricevuto un messaggio da Douglas Costa che ha commentato con una sola parola: "Leggenda"."C'è stato un momento...ero un fan di Michael Jordan e sono un fan degli All Blacks. Ho visto tanti video loro. Quell'esultanza la feci a Bergamo contro l'Atalanta, entrai dalla panchina per gli ultimi 10 minuti e segnai subito, fu come uno scherzo per me, ero felice e poco dopo giocammo contro l'Inter a San Siro, decisiva per lo scudetto. Segnai nel finale una punizione e da quel momento divenne qualcosa di grande. Non è offensivo per nessuno, è un ragazzo che mostra passione e mostra la sua felicità per ciò che fa".