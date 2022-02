Ormai è praticamente fatta, Douglas Costa ripartirà dalla MLS, e nello specifico dai Los Angeles Galaxy. L'esterno offensivo brasiliano, legato alla Juve fino al 30 giugno 2023, raggiungerà gli Stati Uniti nel week-end, quando firmerà il nuovo accordo con la squadra californiana: l'offerta consiste in un prestito di sei mesi, ma è già prevista un'opzione per le prossime due stagioni.

Nuova avventura, insomma, per l'attaccante classe 1990, reduce dalla sfortunata esperienza con il Gremio retrocesso nella Serie B brasiliana, squadra con la quale avrebbe dovuto giocare fino al prossimo 30 giugno. La Juve, dal canto suo, non ha mai avuto intenzione di riportarlo a Torino, nonostante le numerose voci di un suo possibile ritorno in Italia. Per Douglas Costa, sceso in campo nella sua carriera con i club anche in Germania e Ucraina, la MLS sarà dunque il quinto campionato.