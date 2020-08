11









Un posto, nella Juve, lui ce l'ha. E' stato chiaro sin dal primo giorno che Douglas Costa, nonostante infortuni e tenuta fisica, nonostante un'altra stagione da bottino magro (comparato a quanto potrebbe dare), rimanga uno di quei nomi che ad Andrea Pirlo piace. Perché tecnico e talentuoso, perché in grado di spaccare la partita in un istante. Ecco, a guardar le gerarchie di partenza, il brasiliano però potrebbe partire ben oltre la quarta scelta. E con Kulusevski la concorrenza è spietata. INTOCCABILE? NO, PERO'... - Bentancur, De Ligt e Demiral sono gli intoccabili. Insieme ovviamente a Cristiano Ronaldo. Per tutto il resto della ciurma, la Juve potrebbe sedersi tranquillamente a un tavolo, a patto che arrivi l'offerta giusta. In mente, per Douglas, ce l'ha sicuramente il Manchester United, che sta mal tollerando le bizze del Dortmund per Jadon Sancho. Cerca dunque un giocatore con le caratteristiche di Dougly e che verosimilmente parlerà presto con i bianconeri. Ma la cessione non è vicina, né scontata: nelle intenzioni di Douglas, c'è l'obiettivo rilancio. Anche con Pirlo. E soprattutto con Bertelli: nuovo, vecchio preparatore atletico che nel triennio di Conte limitò tantissimo gli infortuni muscolari. Sarebbe manna dal cielo.