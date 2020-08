Douglas Costa, come molti brasiliani, ha davvero la musica nel sangue. Un luogo comune che lui fa di tutto per confermare anche con i post su Instagram, in cui ama scrivere, come testi di accompagnamento alle foto che pubblica, dei testi musicali. L'ha fatto ad esempio stasera, al termine della prima giornata di allenamento della Juve di Pirlo: a corredare la sua foto in corsa, un brano tratto dalla canzone brasiliana di due anni fa ​Aonde Nós Chegou di MC Menor e MC Dede. Douglas è uno dei potenziali uomini mercato di questa estate di rinnovamento bianconero, ma intanto appare concentrato e motivato.