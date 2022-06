Douglas Costa? Non gioca più nella Juve, ormai da tempo, ma pesa ancora a bilancio. Lo ha spiegato l'ad Maurizio Arrivabene nella sua lunga intervista a Tuttosport: "Gli effetti della pandemia non sono passati, chiudiamo un bilancio dolorosissimo" ha sottolineato il dirigente bianconero. "La chiusura dello Stadium e del museo ci hanno causato 75/80 milioni di perdite su due esercizi con una marginalità dell’80%. Non voglio fare critiche, ma sapete che, per esempio, Douglas Costa inciderà ancora sul prossimo bilancio?".