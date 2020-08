Secondo quanto scrive Tuttosport il Manchester United pensa all'attaccante brasiliano della Juventus Douglas Costa, dopo il no del Borussia Dortmund alla cessione di Jadon Sancho. Douglas cerca però l'ennesima rivincita in maglia bianconera dopo la stagione sfortunata che ha avuto: l'ultimo obiettivo è quello di convincere Andrea Pirlo, anche grazie all'aiuto del nuovo preparatore atletico Bertelli. Il Prof. scelto da Pirlo, infatti, è stato l'unico nel maxi ciclo bianconero a diminuire drasticamente i problemi muscolari dei giocatori: ha lavorato nel triennio di Conte. E sa come proteggere i grandi e fragili campioni.