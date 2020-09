Nuovo scenario per il futuro di Douglas Costa. Come riporta Tuttosport, l’esterno della Juventus potrebbe essere argomento di discussione con il Paris Saint-Germain in uno scambio con Julian Draxler, accostato in passato ai bianconeri. Fabio Paratici è a Londra per piazzare il brasiliano al miglior offerente, ma nel frattempo potrebbe aprirsi questa pista alternativa. Difficile invece ipotizzare uno scambio alla pari con il Barcellona per Ousmane Dembélé, alla luce del suo pesante ingaggio da 9 milioni e dei dubbi che la Juve nutre sul suo carattere.