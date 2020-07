Fulmine a ciel sereno per la Juventus: campionato finito per Douglas Costa. Gli esami strumentali effettuati questa mattina al J|Medical hanno rilevato una lesione di secondo grado all’adduttore della coscia destra. I prossimi esami sono previsti tra 15 giorni. L’esterno brasiliano salterà sicuramente i prossimi impegni di campionato, ovvero le partite contro Sampdoria, Cagliari e Roma. A rischio anche il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Lione in programma il 7 agosto, tra soli 14 giorni.