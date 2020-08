Come noto, Fabio Paratici è partito per la spedizione di Londra, utile per trovare acquirenti alla merce in vendita. Si è parlato di Douglas Costa e di un concreto interessamento del Manchester United, che sta riflettendo sull’operazione. Come riporta Tuttosport, oltre ai problemi fisici un fattore che fa pensare è anche il suo pesante ingaggio pari a 6 milioni di euro. Particolare che sta scoraggiando anche l’Arsenal ad accettare il brasiliano come contropartita tecnica nell’operazione Lacazette.