Intreccio di mercato tra Bayern Monaco, Chelsea e… Juventus. Proprio così, perché come riporta Calciomercato.com, la società bavarese vorrebbe affondare per un colpo già studiato nelle precedenti sessioni di mercato, ovvero Callum Hudson-Odoi, esterno offensivo dei Blues in passato entrato in orbita anche della Juve quando in panchina sedeva Sarri, suo grande estimatore. Il Bayern Monaco, però, si butterebbe sul giocatore solo nel caso in cui non dovesse trattenere Douglas Costa, che attualmente sta giocando nella squadra tedesca campione d'Europa in prestito secco proprio dai bianconeri.