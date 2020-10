Douglas Costa è un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Arriva in prestito secco dalla Juventus. Il brasiliano ha dichiarato: “Sono molto felice di giocare di nuovo per il Bayern. Sono stato benissimo a Monaco con molti successi e sono sicuro che ora vinceremo di nuovo titoli".



Gli ha fatto eco il direttore sportivo Hasan Salihamidžić: “Douglas ci rafforzerà sulle fasce esterne che sono importanti per il nostro gioco. Ora abbiamo un ottimo parco esterni con Serge Gnabry, Leroy Sane, Kingsley Coman, Jamal Musiala e Douglas. Questo dà al tecnico l'opportunità di dosare in modo sensato i compiti individuali. Douglas conosce il Bayern e saprà orientarsi molto rapidamente".