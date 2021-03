Il Bayern Monaco non intavolerà alcuna trattativa con la Juventus per la permanenza di Douglas Costa. Come scrive goal.com, il giocatore tornerà così in bianconero ma non per restarci: sotto contratto sino al 2022, con un ingaggio da 6 milioni, la Vecchia Signora cercherà una sistemazione.



Quale futuro si prospetta per Costa, dunque? C'è il Gremio, che sogna di riportarlo in Brasile. Ma in Premier vorrebbero vederlo all'opera, anche perché è un campionato che affascina Douglas e che potrebbe andargli a genio per gli scatti e per la velocità d'esecuzione.