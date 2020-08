Nei summit di mercato andati in scena tra Andrea Pirlo e la dirigenza, è stata scritta una lunga lista di cedibili nella quale è entrato anche Douglas Costa. Il club non sta forzando per la cessione, ma se arrivasse un’offerta congrua allora l’ascolterebbe senza pensarci. Anche perché si sta facendo avanti il Manchester United, ma c’è un rischio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Paratici dovrà essere bravo a piazzarlo al miglior offerente, cercando di evitare una minusvalenza (pesa quasi 21 milioni a bilancio) in un mercato dove la maggior parte degli attori cercano di spendere poco e prediligono la formula dello scambio.