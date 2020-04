. Sta infatti per concludersi il soggiorno all’estero dei due giocatori bianconeri, che nella giornata di domenica rientreranno a Torino.Douglas Costa era volato in patria, in Brasile, intorno a metà marzo, mentre Pjanic, nello stesso periodo, si era spostato in Lussemburgo con la famiglia.. L’anticipo è dovuto all’obbligo, per chi arriva dall’estero, di effettuare 14 giorni di quarantena obbligata, una volta di nuovo in Italia.La Juventus non ha, al momento, effettuato alcuna convocazione ufficiale di ritorno a Torino per i giocatori che sono andati, temporaneamente, via.nella speranza, come detto, di una ripresa degli allenamenti il 4 maggio. Scelta diversa parte voler fare Higuain che, fin quando non sarà strettamente necessario, non tornerà in Italia.si è tenuto in forma in Brasile: l'esterno d'attacco ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram, in cui si allena a pieno ritmo, accompagnato dalla seguente didascalia: ". Un post a cui Miralemha commentato: "". I due non vedono l'ora di tornare in campo.