Douglas Costa è in bilico. Per la società è un giocatore cedibile, anzi, sta cercando acquirenti per ‘piazzarlo’ a chi presenterà l’offerta migliore anche se il tempo inizia a stringere. E parte delle motivazioni legate alla sua permanenza (fino a questo momento) sono legate alla sua volontà: il brasiliano ha rifiutato qualsiasi proposta gli venisse recapitata, vuole rimanere in bianconero e giocarsi le sue carte per convincere Pirlo a contare su di lui. Sempre che non arrivino offerte allettanti da top club. Come dimostra in allenamento e dalle foto che posta su Instagram