Ha passato l’intero precampionato concentrato, dedito al cento per cento alla causa bianconera per convincere Andrea Pirlo e tutti coloro che ne criticano la fragilità fisica. Il risultato è che ieri, alla prima contro la Sampdoria, Douglas Costa è entrato all’81’, al posto di un Kulusevski monumentale, che in soli 12 minuti si è presto la Juventus con un colpo da biliardo su cui Audero non ha potuto nulla. Sarà difficile per il brasiliano togliere il posto ad un talento dirompente come lo svedese, anche se ha tutta l’intenzione di provarci. Nel frattempo, c’è sempre il mercato che lo chiama. C’È IL WOLVERHAMPTON - Questo perché l’ex Bayern Monaco è considerato tutt’altro che incedibile, ala giusta offerta può partire senza neanche troppi rimpianti. E i maggiori attestati di stima arrivano sempre dalla Premier League, dove qualche settimana fa Fabio Paratici era andato in missione per mostrare la propria mercanzia. Come riporta Tuttosport, non c’è solo il Manchester United, ma anche il Wolverhampton lo desidererebbe nel proprio attacco, dopo aver ceduto Diogo Jota al Liverpool per la cifra monstre di 45 milioni di euro più bonus. I Wolves ci pensano, vorrebbero comporre la coppia Douglas Costa-Raul Jimenez, ex obiettivo di mercato bianconero. Il tutto, con Jorge Mendes seduto sulla sedia del regista.