Anche Douglas Costa si allena in campo come Cristiano Ronaldo. Come scrive Il Corriere dello Sport, il brasiliano sta lavorando in un campo da calcio a pochi metri da casa sua, in Brasile. Il tutto assieme al preparatore Adriano Kruel, personal trainer piuttosto conosciuto in Brasile. "La prima cosa da considerare è sempre il movimento - diceva il preparatore negli scorsi giorni -. Se la qualità del movimento non è al di sopra di uno standard minimo, questo è il primo problema che dovrai affrontare. Sempre con qualità, Douglas Costa". Anche DC11 si allena in campo, in attesa di tornare alla Continassa.