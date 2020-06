Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DC11 (@douglascosta) in data: 24 Giu 2020 alle ore 2:15 PDT

Sta già facendo il giro del web la foto di Doglas Costa, postata dopo la fine di Inter-Sassuolo e soprattutto Atalanta-Lazio che ha lasciato i nerazzurri a -8 e la Lazio a -4 in classifica sui bianconeri in testa alla classifica. Il brasiliano guarda l'orizzonte e sorride. Non scrive niente, mette solo un emoji ma il senso lo capiscono tutti. L'immagine è diventata virale in poche ore, coi tifosi bianconeri che questa mattina si sono svegliati con qualche punticino in più di vantaggio.