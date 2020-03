La Juventus è già a lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione e tra i ruoli da rinforzare ci sono i due terzini. Per quanto riguarda la fascia sinistra, i bianconeri stanno seguendo da tempo il profilo di Thomas Meunier, in scadenza di contratto con il Psg. Secondo RMC Sport però sul giocatore si sarebbe inserito anche il Borussia Dortmund, che vorrebbe trovare l'accordo con il terzino per anticipare la concorrenza della Juve. I bianconeri ci pensano ma devono sciogliere i dubbi, il Dortmund è pronto all'assalto.