La Juventus ha messo nel mirino Tomas Esteves, terzino destro classe 2002 del Porto dalle grandi qualità. Il giocatore ha una clausola di dieci milioni di euro ma non sarà facile portarlo in Italia. Su Esteves, infatti, è piombato anche il Borussia Dortmund: contatti in corso tra club con i tedeschi che vogliono superare la concorrenza della Juve. Il Porto non intende cedere il terzino facilmente, ma in estate potrebbe aprirsi una vera e propria asta con altre società pronte a inserirsi. Nel frattempo la Juve continua a monitorarlo.