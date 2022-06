Matteo Brunori in odore di doppio "salto". La stagione da sogno dell'attaccante di proprietà della Juve, che ha trascinato il Palermo in cadetteria segnando da solo 29 gol, non ha lasciato indifferente nessuno, tanto che ora per l'italo-brasiliano si ipotizza seriamente un approdo diretto dalla Serie C al massimo campionato. Come riporta Gazzetta.it, il primo a muoversi per provare a impostare una trattativa è stato Ariedo Braida della Cremonese, che infatti ora è segnalata in pole. I grigiorossi, però, devono ancora fare i conti con almeno altri due club, Sampdoria e Salernitana, mentre la permanenza del giocatore tra le file del Palermo si fa sempre più difficile.