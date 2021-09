Federicoha portato la Juventus in vantaggio a soli 10 secondi dall'inizio della ripresa contro il Chelsea, il gol più veloce registrato in una partita di Champions League dal 2003/04 (da quando il dato è a disposizione). Il suo, inoltre, è il gol più veloce della Juventus dall’inizio del secondo tempo in Champions League. Lo rivela il sito ufficiale della Juventus.