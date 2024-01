La Juventus si appresta ad affrontare per due partite consecutive la Salernitana; prima in casa negli ottavi di Coppa Italia e poi in trasferta per il match di campionato. Massimiliano Allegri ritrova Andrea Cambiaso, che era squalificato contro la Roma. Com'è la situazione degli infortunati invece? Alex Sandro, che ha avuto un problema muscolare contro il Frosinone, dovrebbe saltare entrambe le sfide. Situazione simile per Moise Kean; l'attaccante italiano è out da tre gare ormai e a meno di sorprese, dovrebbe rimanere fuori anche per la partita di Coppa Italia e quella successiva di Serie A. In campionato, ricordiamo, non ci sarà neanche Locatelli, squalificato.