La Juventus ha pubblicato sui suoi canali ufficiali le foto e il report dell'allenamento di ieri. Pirlo, il suo staff e tutto l'organico stanno riprendendo l'attività a pieno regime. Questo quanto comunicato dal club: "Nel secondo giorno di preparazione, la Juventus raddoppia: la squadra è scesa sui campi del JTC sia al mattino, che nel pomeriggio. Nel primo allenamento della giornata i bianconeri, ancora divisi in piccoli gruppi nel rispetto del protocollo federale, sono stati impegnati in una serie di test atletici, mentre nella seconda seduta si sono dedicati a esercizi di tecnica". E oggi si replica, con la squadra nuovamente in campo sia al mattino che al pomeriggio.