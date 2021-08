È ormai alle porte la sfida di domenica sera fra la Juve e il Barcellona, in programma in Catalogna, per l’edizione 2021 del Trofeo Gamper.Oggi la Juve ha lavorato in doppia seduta al Training Center, come sempre una al mattino e l’altra nel pomeriggio.Il gruppo è sceso sul terreno di gioco in mattinata, affrontando una seduta dedicata alla tecnica: torello, esercitazioni sulla fase offensiva e lavoro sulle conclusioni il menu.Poi, nel pomeriggio, secondo allenamento, essenzialmente in palestra per lavorare sulla forza.